هكذا تفاعلت الحكومة الألمانية مع سجن الغنوشي..

قال نائب المتحدث باسم الحكومة الالمانية فولفغانغ بوشنر، في بيان اليوم الخميس، إنّ “الحكومة الألمانية تُراقب بقلق بالغ التطورات السياسية الداخلية في تونس”، مُشيرا إلى أنها “تشهد تآكل للهياكل الديمقراطية و تزايد التضييق لدور المجتمع المدني”.

وأكّد بوشنر في نص البيان، على أن “اعتقال رئيس حزب النهضة، راشد الغنوشي، يعتبر جزءًا من سلسلة مثيرة للقلق من الاعتقالات لممثلين المعارضة التونسية والصحفيين والناشطين هذا العام، مُشدّدًا على أنه “من الواضح أن جميع الحقوق والحريات الديمقراطية التي اكتسبها الشعب التونسي من خلال نضاله الشجاع في 2011 أصبحت الآن عرضة للخطر”، وفق نص البيان.

وختم نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية البيان بالقول: “نُكرر نداءنا مجددا وبشكل ملح إلى الحكومة التونسية لاحترام المبادئ العامة لدولة القانون والحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير.. يجب أن تستمر إتاحة التعددية السياسية في تونس”.