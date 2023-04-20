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كهل يحاول الانتحار حرقا رفقة ابنيه بشارع الحبيب بورقيبة..#خبر_عاجل

2023/04/20 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

افادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، بانها تلقّت اشعارا متعلقا بإقدام كهل على محاولة حرق نفسه بحضور ابنيه القاصرين، اليوم الخميس 20 أفريل 2023، على مستوى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
واكدت الوزارة في بلاغ لها، انها وإثر التنسيق مع السيد قاضي الأسرة بتونس 1، قد تعهّد بمتابعة وضعيّة الطفلين البالغين من العمر 4 و 6 سنوات.
كما اكدت الوزارة أنه جاري اتّخاذ التدابير الضروريّة لضمان التعهّد النفسي اللازم بالضحيّتين لحمايتهما من التداعيات النفسيّة لهذه الواقعة الخطيرة.
وقد تم بحضور مندوب حماية الطفولة تسليم الطفلين إلى والدتهما في انتظار عرض الملف على السيّد قاضي الأسرة المختص ترابيا.

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