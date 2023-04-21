صندوق النقد الدولي يصدر بيان هام..

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع حكومة كوسوفو بهدف وضع برنامج مساعدات بقيمة 178 مليون يورو (ما يعادل 195 مليون دولار) من أجل حصولها على “سيولة” من أجل الانتقال في الطاقة وتحمل عواقب الاحتباس الحراري، بحسب بيان للصندوق.

وقال البيان إن مجلس إدارة الصندوق سيصادق على الاتفاق “في نهاية مايو على الأرجح”.

والمساعدة التي ستسلم حسب احتياجات البلاد، ستقدم عبر اثنتين من أدوات صندوق النقد الدولي هما اتفاق الاستعداد الائتماني (اس بي إيه) الذي يتيح الحصول على خط ائتمان عند الحاجة بمئة مليون يورو، وصندوق المرونة والاستدامة (آر اس اف) بقيمة 78 مليون يورو.

ويسمح هذا الصندوق للمؤسسة المالية الدولية بإقراض مبالغ لمساعدة الدول في تمويل انتقال الطاقة لديها وإعدادها لتحمل عواقب الاحتباس الحراري