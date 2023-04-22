الغازي الشواشي يمثل أمام القضاء..#خبر_عاجل

يمثل المحامي والناشط السياسي غازي الشواشي يوم الثلاثاء 25 افريل 2023 أمام قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعه في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54.

ودعا العياشي الهمامي عضو لجنة الدفاع عن غازي الشواشي كل المحامين والمحاميات لمعاضدته والتجند للدفاع عن منوبه والتصدي لهذا المرسوم الاستبدادي وفق تعبيره

كما دعا في بيان وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمكتوبة للحضور بكثافة ومتابعة اطوار القضية لتعلقها بهذا المرسوم الذي يضرب في العمق رسالتهم ومهنتهم وحرية التعبير والاعلام واصبح سيفا مسلطا على رقبة كل صوت حر وفق نص البيان .