انتداب 826 اطارا تونسيا في إطار التعاون الفني خلال الثلاثية الأولى من 2023

تطور عدد المنتدبين في إطار التعاون الفني خلال الثلاثي الأول 2023 بنسبة 6ر6 بالمائة، وفق مؤشرات نشرتها الوكالة التونسية للتعاون الفني (عمومية).

وتظهر بيانات الوكالة التونسية للتعاون الفني، انه تم حتّى موفى مارس من هذا العام انتداب 826 اطارا تونسيا مقابل 775 اطارا خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وورد على الوكالة خلال نفس الفترة 23 عرض انتداب متأت من طلبات من مؤسسات بالخارج لانتداب كفاءات تونسية.

ويبيّن التوزيع الجغرافي للانتدابات، ان البلدان الأوروبية استقطبت 372 منتدبا بنسبة 45 بالمائة من مجموع الانتدابات ثم البلدان العربية ب 228 منتدبا، أي بنسبة 28 بالمائة من المجموع، والبلدان الامريكية والاسيوية بـ178 منتدبا فالدول الافريقية ب 28 منتدبا.

وأشارت الوكالة الى ان كندا تصدرت المركز الأول من مجموع الدول المنتدبة للكفاءات التونسية في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وتجدر الملاحظة ان العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني يبلغ حاليا 23181 متعاونا.

وافادت الوكالة بخصوص التعاون الثلاثي جنوب / جنوب، انه تم خلال الأشهر الثلاثة الاولى من سنة 2023، إيفاد 41 خبيرا تونسيا خاصة الى موريتانيا والكوت ديفوار ينشطون أساسا في مجالات الاتصالات والشبكات والطاقة والإعلامية.

وشهدت نفس الفترة المذكورة آنفا، تنظيم زيارة دراسية لفائدة وفد متكون من 7 إطارات تابعة لوزارة الادماج والفرنكوفونية بجمهورية الكونغو الديمقراطية للاطلاع على التجربة التونسية في عديد المجالات على غرار التنمية الاقتصادية والادماج الجهوي والبيئة والنوع الاجتماعي والحوكمة والشؤون الاجتماعية.

وأوضحت الوكالة التونسية للتعاون الفني انها تواصل خلال سنة 2023 متابعة 5 مشاريع في إطار التعاون الثلاثي مع البنك الإسلامي للتنمية في عديد الميادين على غرار الصحة والزراعة ورقمنة الخدمات المالية والتجارة والتصدير وذلك لفائدة موريتانيا والتشاد وجزر القمر وغينيا وجيبوتي.