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عُثر عليه جثة هامدة بمنزله: فتح تحقيق في وفاة مسترابة لمسن بمنوبة..

2023/04/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تم اليوم الأحد، (ثالث أيام عيد الفطر)، التفطّن إلى جثة رجل مُسن في السبعين من عمره، بمنزله الكائن بحي البرتقال بمنوبة، بعد انقطاع أخباره، طيلة عطلة العيد، وفق ما أفاد به (وات)، مصدر أمني.

وأضاف المصدر أنه على إثر إبلاغ الحماية المدنية بمنوبة، عن غياب هذا الشيخ من قبل جيرانه، خاصة أنه كان يعيش بمفرده، تم الدخول إلى المسكن والعثور عليه جثة هامدة في غرفته.

وبإعلام أعوان الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بمنوبة والنيابة العمومية، “تم الإذن بفتح بحث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة المسترابة، مع إيداع الجثة على ذمة الطبيب الشرعي، لتحديد أسباب الوفاة”، حسب المصدر ذاته.

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