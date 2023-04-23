قضية التٱمر على أمن الدولة: هيئة الدفاع عن الموقوفين تصدر بيان هام وتكشف..#خبر_عاجل

نبّهت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة” من “تّصرّفات مريبة تكشف نيّة التّلاعب بالمحجوزات” في القضية المذكورة، بعد تلقي بعض النّشطاء دعوة عبر إحدى تطبيقات التّواصل الإجتماعي صادرة من هاتف المعتقلة شيماء عيسى للإنضمام لمجموعة تحت مسمّى “مجموعة التّفكير”، رغم أنّ هاتفها تمّ حجزه يوم ايقافها.

وحمّلت الهيئة في بلاغ، الأحد 23 أفريل 2023، المسؤوليّة “لمن أو له القانون حفظ المحجوزات”، مطالبة بـ “فتح تحقيق عاجل وشفّاف لتحديد هويّة من يقف وراء ذلك”.

وأضاف البلاغ أنّ الهيئة تحتفظ بحقّها في تقديم شكاية ضد كل من سيثبت تورّطه في هذه الأعمال الإجراميّة.

وتمّ ايقاف الناشطة والعضو بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى في فيفري الماضي في علاقة بالقضية المذكورة.