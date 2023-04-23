إحباط ثلاث عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 93 مجتازا

تمكّنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 22 و23 أفريل 2023، وحدات تابعة للأقاليم البحرية بالوسط والساحل من إحباط ثلاث عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 93 مجتازا.

وقد تمكنت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 42 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

كما تمكّنت يوم 22 أفريل الجاري، وحدات الحرس البحري التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير من إحباط عمليتيْ إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 51 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت باتّخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.