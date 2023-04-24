رمضان 2023: أكثر من 20800 عملية مراقبة لفرق الهيئة الوطنيّة للسّلامة الصحيّة

تمكنت فرق المراقبة الرّاجعة بالنّظر للهيئة الوطنيّة للسّلامة الصحيّة للمنتجات الغذائيّة من تأمين أكثر من 20800 عملية مراقبة خلال شهر رمضان لسنة 2023 أسفرت عن الحجز الفعلي لنحو 210 طن و400 كغ من المنتجات الغذائية وحوالي 16600 لتر من الحليب الطازج والمتخمر والعصائر والمشروبات الغازية، وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة الصحة.

وتتوزع المنتجات الغذائية المحجوزة إلى حوالي 6,7 طن من اللحوم ومشتقاتها و5,5 طن من الأجبان و10,7 طن من منتجات المخابز و94,7 طن من المصبرات ونصف المصبرات و38 طن من مادة الدرع و8,8 طن من منتجات التوابل ونحو 16 طن من الحلويات والمرطبات وموادها الأوّلية و4,5 طن من الفواكه الجافة)

واستهدفت عمليات المراقبة التي تتنزل في إطار البرنامج الخصوصي الهادف إلى ضمان السّلامة الصحيّة وجودة المنتجات الغذائيّة خلال شهر رمضان، المنتجات الغذائيّة وخاصّة منها ذات الاستهلاك الواسع والمعروضة للبيع بالفضاءات والمحلاّت المفتوحة للعموم وبمواقع الإنتاج والخزن والبيع بالجملة بكامل ولايات الجمهورية.

وأفاد البلاغ أن فرق المراقبة سجلت خلال نفس الفترة 935 وضعية مستوجبة لمحضر بحث و1890 وضعية عدم احترام متطلبات السلامة الصحية للأغذية بالمحلات، مشيرا الى ان عينات المنتجات الغذائية المقتطعة للتحليل بلغ عددها 422 خلال شهر رمضان.

وأكّدت وزارة الصحة أن الفرق الرقابية للهيئة تواصل تأمين مراقبة المنشآت الناشطة في القطاع الغذائي بكامل ولايات الجمهورية للتثبت من مدى الاستجابة لمتطلبات السلامة الصحية وجودة المنتجات واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

وذكرت بوضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ذمة العموم الرقم الأخضر (80106977) لتقبل الشكاوى والإجابة على مختلف الاستفسارات المتعلّقة بالسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية.