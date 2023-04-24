ريال مدريد يسعى غدا إلى تأجيل موعد تتويج برشلونة باللقب

يسعى ريال مدريد إلى مواصلة تالقه المحلي بتحقيق انتصار ثالث تواليا، عندما يحل ضيفا على جيرونا يوم غد /الثلاثاء/، في افتتاح منافسات الجولة الحادية والثلاثين من البطولة الإسبانية لكرة القدم، في محاولة منه لتأجيل تتويج برشلونة باللقب قدر الإمكان.

ويحتل فريق العاصمة الإسبانية المركز الثاني حاليا بـ 65 نقطة، بفارق 11 نقطة خلف برشلونة المتصدر، الذي حافظ على مساره المستقر في الطريق إلى اللقب بفوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد أمس /الأحد/ بهدف نظيف.

ومع بقاء ثماني جولات على اختتام الموسم، لن يكون أمام فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سوى الفوز منعا لإخماد المنافسة، وتحقيق فوزه الخامس تواليا في مختلف المسابقات منذ الخسارة أمام فياريال 2 – 3 ضمن الجولة الـ 28.

وسيكون الانتصار دافعا معنويا لريال مدريد، الذي ما زال ينافس أوروبيا ببلوغه الدور نصف النهائي من مسابقة رابطة أبطال أوروبا، حيث سيلاقي مانشستر سيتي الإنقليزي ذهابا في التاسع من ماي المقبل.

وقبلها بثلاثة أيام، تبرز مواجهته المرتقبة أيضا أمام أوساسونا في نهائي كأس إسبانيا، لكن صفوف الفريق لن تكون مكتملة أمام جيرونا، حيث أكد أنشيلوتي اليوم غياب نجم الفريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه إدواردو كامافينغا بسبب الإصابة، ومن المقرر أن يغيب سيبايوس عن مباراة الغد، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة في مباراة سيلتا فيغو.

وإذا ما كانت مهمة ريال مدريد واضحة، فإن امتحان برشلونة يوم الأربعاء المقبل أصعب ذلك أنه سيحل ضيفا على رايو فايكانو التاسع (40 نقطة)، الذي لم يتمكن من الفوز عليه في آخر ثلاث مواجهات بينهما في البطولة، فقد تعادلا سلبا في ذهاب المنافسة هذا الموسم في أوت الماضي، وقبلها خسر برشلونة في مناسبتين: الأولى على أرضه بهدف نظيف في أفريل الماضي، وبالنتيجة نفسها خارج أرضه في أكتوبر 2021.

ورغم ذلك، يأمل المدرب تشافي هيرنانديس في استعادة جناحه الفرنسي عثمان ديمبيليه المصاب في فخذه الأيسر منذ نهاية جانفي المنقضي، وكذلك المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، ويقدم برشلونة حتى الآن موسما دفاعيا تاريخيا إذ لم تهتز شباكه سوى تسع مرات في 30 مباراة بالبطولة منذ بداية الموسم، مع 23 مباراة بشباك نظيفة.

ويستضيف أتلتيكو مدريد (الثالث بـ 60 نقطة) نادي ريال مايوركا الأربعاء أيضا، بعد خسارته أمام برشلونة، علما أنه فشل في حصد النقاط الثلاث للمرة الأولى في مبارياته السبع الأخيرة، حيث خرج فائزا في الست السابقة.

كما تعرض القطب الثاني للعاصمة لخسارته الثانية فقط أمام برشلونة (صفر – 1 في الجولة 16) في مبارياته الـ 15 الأخيرة في البطولة، مقابل 10 انتصارات و3 تعادلات.

وستكون المعركة محتدمة خلف أتلتيكو على آخر المقاعد المؤهلة إلى رابطة أبطال أوروبا الموسم المقبل، عندما يحل ريال سوسييداد (الرابع بـ 54 نقطة) ضيفا على ريال بيتيس (الخامس بـ 48 نقطة) الثلاثاء.

وفي القاع، سيسعى فالنسيا العائد مؤخرا بفوز على إلتشي متذيل الترتيب 2 – صفر إلى الهروب من منطقة الهبوط إذ يقبع في المركز الثامن عشر مع 30 نقطة، ويستضيف بلد الوليد الخميس المقبل، على غرار ألميريا السابع عشر الذي يحل ضيفا على خيتافي الأربعاء المقبل.

وفي مباريات أخرى، يتبارى فريق إشبيلية مع أتلتيك بلباو، فيما يستضيف فياريال إسبانيول، ويلعب سلتا فيغو مع إلتشي، وقادش مع أوساسونا.