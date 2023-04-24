صادم: في دوار هيشر..يقطع يد جاره بالسيف..#خبر_عاجل

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالاحتفاظ بشاب غادر السجن حديثا، وذلك إثر تورطه أمس الأحد في بتر يد جاره بواسطة سيف كبير الحجم بجهة دوّار هيشر.

وحسب الأبحاث الأولية وفق ما اوردته اذاعة موزاييك فإن المشتبه به وهو شاب في نهاية العشرينات من عمره قضى عقوبة سجنية مدتها أكثر من أربعة أعوام قبل أن يغادره قبل عيد الفطر، وتجمعه بالمتضرّر خلافات سابقة، فعمد إلى اعتراضه أمس في الطريق العام غير بعيد عن محلّي سكناهما بدوّار هيشر، ليتجدّد الخلاف بينهما فعمد المظنون فيه الى التسلّح بواسطة سيف كبير الحجم وهوى بواسطته على يد جاره ممّا تسبّب في قطعها، ليتمّ نقله على جناح السرعة الى المستشفى حيث تم اخضاعه للجراحة الدقيقة وتوصف وضعيته الصحية بالحرجة للغاية، فيما تم ايقاف المعتدي والاحتفاظ به على ذمة البحث.