إجلاء التونسيين من السودان محور لقاء رئيس الدولة بوزيري الدفاع و الخارجية

مثّل موضوع إجلاء التونسيين من جمهورية السودان الشقيق محور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد،اليوم الإثنين بقصر قرطاج، وزيري الدفاع الوطني عماد ممّيش، والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها ، أن رئيس الدولة اطلع في هذا الاجتماع “على سير عملية إجلاء التونسيين الذين عبّروا عن رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن والتي انطلقت صباح اليوم باتجاه جمهورية مصر العربية عن طريق البرّ، ليتمّ، إثر ذلك، نقلهم جوّا إلى تونس”.

وأثنى رئيس الجمهورية في هذا اللقاء على الجهود الكبيرة التي قامت بها القوات المسلحة العسكرية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكافة الجهات المسؤولة في الدولة .

و أشاد الرئيس قيس سعيّد ” بروح التعاون والتآزر التي لقيتها تونس من عدد من الدول الشقيقة والصديقة”، مؤكدا أن تونس تعمل على حماية مواطنيها في كل مكان في العالم ولا تدّخر جهدا للإحاطة بهم ورعايتهم أينما كانوا.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت امس الأحد انها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة، للتحضير لعملية إجلاء الجالية التونسية من السودان واتصلت بكافة أفراد الجالية وضبطت قائمة إسمية في الراغبين في الإجلاء وإعلامهم بالمكان والساعة المحددتين لتأمين نقلهم.

ونشرت السفارة التونسية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، كل التفاصيل الخاصة بعملية الإجلاء، ووضعت على ذمة أفراد الجالية أرقاما للتواصل معهم، داعية إياهم إلى توخى أقصى درجات الحيطة.

يُذكر أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي اندلعت منذ السبت 15 أفريل 2023 ، خلّفت عشرات القتلى و الجرحى ما دفع بعثات دبلوماسية عديدة إلى غلق مقراتها وإجلاء مواطنيها.