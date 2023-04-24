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عاجل: مستجدات التحقيق مع الغنوشي..وهذا ما تقرر في حقه..

2023/04/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مساء اليوم لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة بالإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح و ذلك اثر الانتهاء من جلسة المكافحة بينه وبين نقابي امني كان قدم ضده شكاية اتهمه في فحواها بمقابلة أشخاص مطلوبين في قضايا إرهابية وادعى انه يملك تسجيل فيديو يوثق ذلك اللقاء وفق، ما أوردته إذاعة موزاييك.

ويبقى الغنوشي مودعا بسجن المرناقية على ذمة قضية التآمر على امن الدولة الداخلي و تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

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