هام: هذه أسعار قوارير المياه المعدنية..

قدم مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة، رمزي الطرابلسي، اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023، أسعار المياه المُعلّبة على مستوى التفصيل.

وبين رمزي الطرابلسي، أن 6 قوارير “ستيكة” من المياه المعدنية بسعة لتر ونصف تتراوح أسعارها بين 3900 مي و4200 مي وقد تصل إلى 4500 مي وذلك حسب جودة المياه.

وأضاف المسؤول بوزارة التجارة في تصريح لاذاعة شمس اف ام أن 6 قوارير مياه بسعة لترين تتراوح أسعارها بين بين 4800 مي و5 دنانير وتصل إلى 5400 مي في حين تتراوح أسعار قارورة حجم نصف لتر بين 5 دنانير و6 دنانير للـ12 قارورة أما القارورة حجم لتر يبلغ سعر الـ6 قوارير منها 4 دنانير.

وتابع محدث شمس أف أم أن الأسعار حسب اللتر تقدر بحوالي 800 مي للقارورة سعة لتر ونصف وبالنسبة للقارورة 2 لتر سعرها يتراوح بين 900 و950 مي ونصف لتر (0.5 لتر) بين 550 مي و600 مي وبالنسبة لقارورة حجم لتر يتراوح سعرها بين 700 مي و750 مي.

وشدد رمزي الطرابلسي على أن الأسعار على مستوى التفصيل تظل حرّة لكن وزارة التجارة قد تقوم لضبط هوامش ربح بالنسبة لقطاع التفصيل لافتا إلى أنه في صورة سجّلت الوزارة خلال الموسم الجاري ارتفاعا في الأسعار فإنها ستتدخل لتحديد هوامش الربح كما جرى خلال السنة الفارطة.