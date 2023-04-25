حادث مرور قاتل..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل

أسفر حادث مرور خطير جدّ، اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين مدينتي القصرين وتالة، عن وفاة شخصين إثنين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تمّ نقلهم الى المستشفى المحلي بتالة لتلقي الاسعافات اللازمة، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقصرين.

وأوضح ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن صورة الحادث تمثّلت في اصطدام سيارة مخصّصة لنقل الأموال وشاحنة خفيفة بالقرب من منطقة زلفان -هنشير الورغي بتالة ببسبب الإفراط في السرعة والمجاوزة الممنوعة وفق المعطيات الأوليّة.

يشار الى أن حوادث الطرقات بولاية القصرين حصدت منذ بداية سنة 2023 إلى حدود يوم 23 أفريل الجاري، أرواح 17 ضحية مقابل 42 ضحية طيلة سنة 2022 وقد احتلت ولاية القصرين السنة الفارطة المرتبة التاسعة وطنيا من حيث عدد ضحايا حوادث الطرقات، وفق ما ذكره اليوم رئيس مكتب الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين محمود بناني في تصريح إعلامي.