الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج-الجولة4): الترجي الرياضي يفوز على النجم الساحلي

اشعل الترجي الرياضي المنافسة على صدارة ترتيب مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بفوزه على المتصدر النجم الساحلي بنتيجة 1-صفر في مباراة الجولة الرابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب حمادي العقربي برادس.

وجاء هدف فريق باب سويقة بفضل الجزائري رياض بن عياد في الدقيقة 59 بعد دقيقتين من اهدار لاعب الترجي الرياضي محمد علي بن رمضان ركلة جزاء اعلنها الحكم الجزائري مصطفى غربال بعد العودة الى تقنية الفار.

ورفع الترجي الرياضي رصيده بفضل هذا الانتصار الى 11 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق بينه وبين صاحب الطليعة النجم الساحلي الى نقطة واحدة.

وفي اعقاب المقابلة، اشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الترجي الرياضي معتز الزدام اثر ركله احد مسؤولي النجم الساحلي على بنك البدلاء بعد العودة الى تقنية الفار.

وتستكمل الجولة الرابعة من مرحلة التتويج غدا الاربعاء بلقاء ملعب مصطفى بن جنات بين الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 12 4 3 0 1 4 2

2-الترجي الرياضي 11 4 2 1 1 4 4

3-النادي الافريقي 8 3 2 1 0 5 1

–الاتحاد المنستيري 8 3 1 1 1 3 3

5-اتحاد بن قردان 7 4 1 1 2 4 56-النادي الصفاقسي 6 4 1 2 1 2 2

–الاولمبي الباجي 6 4 1 1 2 2 2

8-اتحاد تطاوين 3 4 0 1 3 2 7