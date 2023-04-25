البرلمان يصادق على 11 فصلا جديدا من نظامه الداخلي

أنهى مجلس نواب الشعب ،عشيّة اليوم الثلاثاء، أشغال جلسته العامة بالتصويت على 11 فصلا جديدا في صيغتها الأصلية من مشروع النظام الداخلي، والمتعلّقة بهياكل المجلس النيابي .

وبعد التصويت بالإجماع على عنوان الباب الثالث من مشروع النظام الداخلي، تمّت المصادقة على الفصول المتراوحة بين الفصل 31 الى الفصل 41 من مشروع النظام الداخلي للبرلمان في صيغتها الأصلية المقدمة من لجنة إعداد النظام.

ولم يتم خلال الجلسة العامة التي رفعت عند الساعة السادسة مساء على أن تستأنف صباح يوم غد الاربعاء، قبول أي مقترح تعديل تم تقديمه لتغيير تلك الفصول أو تعديلها.

وتراوح التصويت على تلك الفصول في صيغتها الأصلية بين 126 صوتا و81 صوتا.

واستأثر الفصل 32 من مشروع النظام الداخلي والخاص بـانتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبيه وبعقد جلسة انتخابية عند كل شغور بحيز هام من مقترحات التعديل التي رفض بعضها وسحب بعضها الآخر كذلك الشأن بخصوص الفصل 33 والمتعلق بطريقة اختيار و تشكيل مكتب المجلس النيابي .

وتم تقديم 5 مقترحات تعديل بخصوص هذا الفصل رفضت ثلاثة منها في حين تم سحب المقترحين المتبقيين .وتراوح النقاش بخصوص تلك المقترحات بين الرغبة في تمثيل جميع أطياف النواب ضمن تركيب مكتب المجلس من عدمه وطريقة التمثيل سواء بالتعيين أو الانتخاب.

ومن الفصول التي صادق عليها النواب أيضا الفصلين 40 و 41 .

ويتعلق الفصل 40 بسحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه وشروط ذلك السحب والإجراءات الخاصة به وطريقة شد الشغور الناجم عن سحب الثقة .

وصادق البرلمان اليوم الثلاثاء بعد أن توقفت جلساته لأكثر من أسبوع على عدد من الفصول تتعلق بمبدأ تكوين الكتل البرلمانية و الحصانة البرلمانية في حين لم يحظ الفصل 22 من مشروع النظام الداخلي للبرلمان، والمتعلق بتعريف المعارضة صلبه بالمصادقة، حيث صوت 72 نائبا لفائدته، واحتفظ 11 آخرون بأصواتهم، في حين صوت 52 نائبا بالرفض.