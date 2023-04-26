وزير الخارجية الايطالي: ”لن نترك تونس في أيدي روسيا والصين..”

قال وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني في تصريحات إذاعية إن “إيطاليا تبذل قصارى جهدها لصرف التمويلات لتونس وتجنب الأزمة المالية”، وفق ما نقلته وكالة نوفا الايطالية.

وأعاد تاياني التأكيد على ضرورة “صرف تمويل بصفة فورية، ومراقبة الإصلاحات التي سيتم إجراؤها، ثم إسناد الأقساط التالية” من القرض الذي تقدمت تونس بطلب للحصول عليه.

كما تحدث وزير الخارجية الايطالي عن مخاطر زيادة حضور روسيا والصين في البلاد معتبرا ذلك بأنه “خطأ يجب ألا يرتكبه الغرب”.

وقال: “دعونا لا نترك تونس في أيدي روسيا والصين”، مشددا على الحاجة “إلى وجود سياسي ومالي للولايات المتحدة وأوروبا في البلد. ”

ووصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني لدى وصوله إلى مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ، الوضع في تونس “بالمعقد” مضيفا “نحن نصر على موقفنا”.

وشدد تاياني بأنه “من الضروري تقديم المساعدة وفي نفس الوقت الضغط من أجل الإصلاحات الصحيحة في البلاد، لذا البداية تكون بصرف التمويل ومراقبة إجراء الإصلاحات ثم مواصلة منح التمويلات”.

وأضاف “قررت إيطاليا بالفعل الاستثمار بـ 100 مليون اورو، 50 للشركات الصغيرة والمتوسطة، و 50 للميزانية وشراء المنتجات الإيطالية وهي الآن في مرحلة التحويل”.

وكالات