حجز 1212 لترا من الزيت المدعم..وهذه التفاصيل..

في إطار التصدي لعمليات المضاربة والاحتكار خاصة في المواد المدعمه تم أيام 24 و25 إخضاع عدد من تجار الجملة للمواد الغذائية المنتصبين بولاية بنزرت لعمليات مراقبة مدققة للتثبت من مآل كميات الزيت النباتي المدعم المتزود بها خاصة قبيل ليلة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها، أنه تم على إثرها حجز 1212 لترا من الزيت النباتي المدعم لدى أحد تجار الجملة للمواد الغذائية بمعتمدية ماطر بسبب عدم مسك وثائق تفيد حقيقة مسالك توزيعها.

وتم إعادة ضخ هذه الكميات بالمسالك القانونية بالجهة مع العمل على استكمال إجراءات تأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة وتحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل الاتجار في مادة مدعمة بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل.

هذا وتتواصل أعمال التدقيق في مبيعات هذه المؤسسة.