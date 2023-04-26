ديلو يفتح النار على وفاء الشاذلي: “كاذبة كذوبة كذّابة..”

هاجم المحامي سمير ديلو في تديوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك الناشطة والمحامية وفاء الشاذلي بعد نشرها لخبر مفاده ان وزيرة العدل اذنت بفتح تحقيق ضده بسبب تصريحاته الأخيرة في وسائل الاعلام.

وقال ديلو متوجها بالكلام لوفاء الشاذلي: “كاذبة كذوبة كذّابة .. وجاهلة ..!

أوّلا :سوابق حمّالة حطب الفتنة هذه لا تُحصى ولا تُعدّ ، وهي سائبة تعقر كلّ من تُدركه من المعارضين والمحامين والقضاة والنّقابيّين ..

ثانيا : بلاغ هيئة الدّفاع صدر منذ 48 ساعة وصرّح أعضاء هيئة الدّفاع منذ 24 ساعة ،فكيف علمت المُخبِرة بما لم تعلم به النّيابة ولا فرع المحامين ولا المعنيّ بالأمر ..!؟

ثالثا : المحامون لا يَستمع إليهم سوى قضاة التّحقيق ..

واضاف في ذات السياق: “”من تفرّغ للوشاية والكذب ونشر الأخبار الزّائفة وفرش نفسه مداسا لأصحاب السّلطة لا يجد وقتًا للإطّلاع على ما لا يجهله المبتدئون ..””