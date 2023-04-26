قبلي: جلسة عمل للنظر في سبل تجاوز صعوبات تعطل انجاز مشروع ربط الولاية بمنطقة بوشمة بتيار كهربائي للجهد العالي

انعقدت يوم امس الثلاثاء، جلسة عمل بمقر وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، خصصت لتدارس الحلول الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعترض انجاز مشروع ربط ولاية قبلي بمنطقة بوشمة من ولاية قابس، بخط كهربائي ذو جهد عالي 150 كليوفولت، مع تركيز محطة لتحويل الكهرباء بمنطقة نويل من ولاية قبلي باعتمادات جملية تناهز 40 مليون دينار

واوضح والي قبلي محمد الطيب الخليفي صباح اليوم الاربعاء ل”وات” ان هذه الجلسة التي انعقدت بحضور المدير العام للطاقة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وممثل عن وزارة الداخلية الى جانب ممثلين عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز والكاتب العام لبلدية القلعة وممثل عن المقاولات المنجزة لمشروع الخط الكهربائي الرابط بين بوشمة وقبلي، خصصت لتدارس الحلول التي تسمح باستئناف الاشغال المتوقفة في مشروع ربط ولاية قبلي ببوشمة بخط جهد عالي مع انجاز محطة لتحويل الكهرباء بمنطقة نويل والذي تم استيفاء كافة الجوانب المتعلقة بملفه الاداري

وذكر والي الجهة انه تم خلال هذه الجلسة التاكيد على اهمية المشروع الذي سيكون الممول الرئيسي للجهة بالتيار الكهربائي خصوصا في ظل تداعي وتهرؤ البنية التحتية للمحطة الحالية لتحويل الكهرباء بمنطقة بازمة من معتمدية قبلي الجنوبية والتي تغذي كافة ربوع الولاية بالطاقة، مع تعهد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بصرف التعويضات للفلاحين المعنيين بالمسار، الذي سيتم فيه تركيز اعمدة الخط، ليتم بذلك تجاوز التعطيلات التي تسببت في توقف انجاز المشروع منذ سنة 2018، رغم كونه مشروعا حيويا واستراتيجيا.

يشار الى انه تم الانطلاق في انجاز مشروع ربط ولاية قبلي بمنطقة بوشمة من ولاية قابس بخط جهد عالي 150 كيلوفولت في سنة 2018، ليتعطل في نفس السنة جراء عدم اتمام تركيز 46 عمودا كهربائيا من مجموع 91 عمودا مخصصة لهذا الخط، وذلك بسبب بعض الاشكاليات العقارية وخاصة منها اعتراض مجلس تصرف منطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية على مسار الخط .

يشار الى ان هذا المشروع الذي تبلغ تكلفة انجازه 40 مليون دينار، سيمكن من تغذية كامل ولاية قبلي بالكهرباء ومجابهة تنامي الطلب على الطاقة خلال ال50 سنة المقبلة علاوة على دفع عجلة التنمية، عبر تزويد المناطق السكنية والصناعية بالطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي وتفادي الانقطاعات المتكررة نظرا لتهرم محطة التحويل بمنطقة بازمة التي تشتغل بنسبة تتجاوز 130 بالمائة من طاقتها، كما سيمكن المشروع من اتمام احداث المشروع الفلاحي “المحدث” المشابه لمشروع تنمية رجيم معتوق والذي تنجزه وزارة الدفاع الوطني بمعتمدية الفوار