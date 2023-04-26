صفاقس: حصص تحسيسية بالمراكز الجهوية والمحلية للـ”كنام” بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسّلامة المهنية



بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الموافق لـ28 أفريل من كل سنة، انطلق إطارات شبكة الوقاية بالجنوب التابعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض (كنام) في تنفيذ حصص تحسيسية بالمراكز الجهوية والمحلية للصندوق في ولاية صفاقس لفائدة العملة والمضمونين الاجتماعيين.

وبعد لقائين انتظما في اليوم الافتتاحي أمس الثلاثاء بكل من المركز المحلي للكنام في معتمدية جبنيانة والمركز المحلي بساقية الزيت، تتواصل اللقاءات اليوم الأربعاء بمركز الصندوق بصفاقس المدينة وبمركز صفاقس الغربية لتختتم الجمعة بمركز صفاقس الشمالية.

وتتضمن هذه الحصص التحسيسية التي تقام تحت شعار “الحق في العمل في بيئة آمنة وصحية” (الشعار الذي رفعته هذه السنة منظمة العمل الدولية) تعريفا بدور الصندوق في مجال الوقاية من الأخطار المهنية، وتوزيع مطويات حول الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تركيز لافتات في واجهات المراكز.

وسينتظم غدا الجمعة بحضيرة أشغال مشروع تحلية مياه البحر بقرقور (جنوب مدينة صفاقس) يوما إعلاميا لفائدة 200 من عمال المقاولة المنفذة للمشروع وشركات المناولة حول “الحق في العمل في بيئة آمنة وصحية”، وتقام هذه التظاهرة التحسيسية التوعوية بالشراكة مع الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.

وأفاد المسؤول عن شبكة الوقاية بالجنوب التابعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، شهاب الزواري، (وات) أن برنامج إحياء اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية يشتمل كذلك على ملتقى دولي ستنظمه الشبكة بمدينة الحمامات يوم الجمعة القادم تحت عنوان “المخاطر النفسية الاجتماعية: كيف التصدي؟”.

ويتضمن هذا الملتقى السنوي الذي ينعقد في دورته الثانية سلسلة من المداخلات التي يقدمها أطباء وخبراء ومختصون في السلامة والوقاية من الأمراض والمخاطر المهنية لا سيما النفسية والاجتماعية من تونس ولبنان والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وكندا.