جريمة قتل تلميذة بقليبية: تفاصيل ومعطيات جديدة..

إثر ورود مكالمة هاتفية على قاعة العمليات بمنطقة الأمن الوطني بمنزل تميم مفادها العثور على فتاة ملقاة بالطريق العام أمام منزلها بجهة قليبية من ولاية نابل، تنقّلت في الحين الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بمنزل تميم على عين المكان أين عُثر على جثة فتاة (15 سنة) تحمل جرحا غائرا بمؤخرة رأسها.

وبإيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم، تم إجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية اعتمادا على بعض تسجيلات كاميرات المراقبة المحاذية لمكان الواقعة، أين أمكن حصر الشبهة في نفر من (ذي السوابق العدلية في مجال السرقة) و إبنه (17 سنة).

وبإحضار المظنون فيهما لمزيد التحري، اعترفا بعد مجابتهما بالأدلة والقرائن بارتكابهما للواقعة وذلك أثناء قيامهما بسرقة إحدى المحلات المحاذية لمنزلها أين تعمّد الإبن الإعتداء على الهالكة من الخلف بعصى على مستوى الرأس بعد تفطّنها لهما.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بالأب وإبنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما، وفق الادارة العامة للامن الوطني.