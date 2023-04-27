البطولة الإنقليزية : مانشستر سيتي يفوز على ارسنال برباعية وليفربول يعبر وستهام

فاز مانشستر سيتي على ضيفه ارسنال بأربعة أهداف مقابل هدف امس الاربعاء في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من البطولة الإنقليزية لكرة القدم.

وسجل رباعية السيتي، كيفين دي بروين هدفين في الدقيقتين (7 و54) وجون ستونز في الدقيقة (45) وإيرلنغ هالاند في الدقيقة (90)، بينما أحرز روب هولدنغ هدف ارسنال الوحيد في الدقيقة (86).

ويهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى (73) نقطة في المركز الثاني، مع أفضلية مباراتين مؤجلتين للفريق، فيما بقي ارسنال في المركز الأول برصيد (75) نقطة.

وفي الجولة ذاتها، حول ليفربول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف على وستهام يونايتد بعدما تقدم وستهام عن طريق لوكاس باكيتا في الدقيقة (12)، وسجل ليفربول هدفين عن طريق كودي غاكبو في الدقيقة (18) وجويل ماتيب في الدقيقة (67).

ورفع ليفربول رصيده إلى (53) نقطة في المركز السادس مقابل (34) نقطة لوستهام في المركز الرابع عشر.

وفاز برينتفورد على تشيلسي بهدفين دون رد، ليتقدم الفريق للمركز التاسع في الترتيب برصيد (47) نقطة، مقابل (39) نقطة لتشيلسي في المركز الحادي عشر.