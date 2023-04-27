كأس أمير قطر 2023: يوسف المساكني يسجل “هاتريك”

أكمل العربي والسد مشهد المباراة النهائية لكأس أمير قطر لكرة القدم 2023، عقب نجاحهما امس في تجاوز كل من السيلية والشحانية في الدور نصف النهائي.

وسجل الدولي التونسي يوسف المساكني ثلاثة أهداف “هاتريك” لفريقه العربي على حساب السيلية وصل .ووصل المساكني الى الهدف رقم 201 في مسيرته. وأضاف هداف المنتخب السوري عمر السومة “هدفين”، واستطاع كل من لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق رافينيا الكانتارا وأحمد سهيل تسجيل هدفين، بينما سجل السويدي سيرجيو كارلوس هدف السيلية الوحيد.

وتمكن العربي، الذي يسجل حضوره الـ 13 في النهائي، من إحباط مفاجآت السيلية الذي أبعد حامل اللقب في الدور ربع النهائي في واحدة من كبرى مفاجآت البطولة، حيث سجل زملاء عمر السومة ويوسف المساكني انتصارا عريضا على فريق المدرب ميرغني الزين بسبعة أهداف لهدف، محققين النتيجة الأعلى في النسخة الحالية من البطولة.

وحاول السيلية الصمود أمام المد الهجومي للعربي، لكن ذلك لم يدم طويلا إذا انتظر العربي 13 دقيقة كي يفتتح التونسي يوسف المساكني النتيجة، ليبدأ بعدها العربي بفرض هيمنته على المجريات التي أدارها ببراعة كبيرة ليحبط مساعي السيلية بالوصول للنهائي للمرة الثانية في تاريخه .

ويريد فريق المدرب يونس علي تحقيق لقب البطولة، الذي غاب طويلا عن خزائن النادي، بعد أن كان آخر تتويج للعربي في هذه المسابقة في نسخة عام 1993.

من ناحيته، وضع السد (أكثر المتوجين بـ 18 لقبا) حدا لمغامرة الشحانية الذي صنع الحدث في الدور ربع النهائي بإطاحته بالغرافة، ثالث السجل الذهبي للبطولة بسبعة تتويجات، بضربات الترجيح، حيث تمكن زملاء أكرم عفيف من تحقيق انتصار عريض بخمسة أهداف لهدف، ليقترب السد من التتويج بالنجمة التاسعة عشرة له في تاريخ البطولة.

وقاد نجم فياريال الإسباني السابق سانتي كازورلا السد للفوز بتسجيله هدفين وصناعته لآخر، فيما تكفل مهاجم المنتخب الجزائري بغداد بونجاح بتسجيل ثنائية أخرى، وأضاف المغربي أيوب الكعبي هدفا، فيما سجل السنغالي إبراهيما جاي هدف الشحانية الوحيد.

ورغم محاولات الشحانية الحثيثة لإيقاع السد في الفخ، وجره إلى ضربات الترجيح على غرار ما فعله أمام كل من الوكرة والغرافة، لكن فريق المدرب الإسباني ألفارو ميخيا ضل الطريق إلى الشباك، بعد أن تمكن الإسباني سانتي كازورلا من هزها في الدقيقة 18 من علامة الجزاء، قبل أن يسيطر السد على باقي المجريات، ويصل بالنتيجة إلى خماسية لهدف منحته مقعدا في النهائي الـ 51.

وسبق للسد أن توج باللقب في 18 مناسبة .

ويتبارى الفريقان يوم 12 ماي المقبل على ملعب أحمد بن علي المونديالي لتحديد حامل لقب النسخة 51 من كاس امير قطر ، في سيناريو مشابه لنسخة عام 2020، حين التقيا على الملعب نفسه، وتوج السد باللقب.