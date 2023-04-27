توزر: انطلاق الاستعدادات لفائدة المقبلين على اداء مناسك الحج

افاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية توزر عماد المهيدي، بان عدد المقبلين على اداء مناسك الحج هذه السنة، يبلغ 89 شخصا، مع وجود قائمة انتظار تضم 44 شخصا ، وستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة الدروس التوعوية والتكوينية الموجهة لفائدتهم، مع دعوتهم لإتمام الفحوصات الطبية واجراء التحاليل الللازمة خلال الفترة الحالية.

وبين المهيدي في تصريحه ل”وات” أن مصالح الشؤون الدينية، ضبطت برنامج الدروس التوعوية التي تمتد طيلة شهر كامل وتنطلق بداية من شهر ماي القادم، وذلك بمعدل ثمانية لقاءات خاصة بكل معتمدية، على ان تختتم بيوم جهوي تحضره كافة الأطراف المتدخلة في موسم الحج، ومنها شركة الخدمات والاقامات والصحة العمومية والديوانة والخطوط الجوية التونسية لإتمام إجراءات السفر.

واشار الى ان موعد سفر الحجيج سيكون في النصف الثاني من شهر جوان القادم، على ان يقع تحديد موعد الرحلة لاحقا، حيث من المنتظر أن تقلع الطائرة، وفق ما جرت به العادة، من مطار توزر نفطة- الدولي، وتضم حجيج ولايتي توزر وقبلي وعدد من حجيج ولاية قفصة وبعض الولايات الاخرى.