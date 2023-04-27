سوسة: ارتفاع الحجوزات على الوجهة التونسية بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة مقارنة بسنة 2022

قال ممثل شركة الاسفار والسياحة العالمية “توي” بتونس، انس سنان، إن مختلف المؤشرات تدلّ على انتعاشة كبيرة للموسم السياحي الجديد، لا سيما بعد ارتفاع الحجوزات على الوجهة التونسية بنسبة تراوحت بين 25 و30 بالمائة مقارنة بما تم تحقيقه سنة 2022.

وأضاف سنان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش يوم اعلامي انتظم مساء أمس الأربعاء، حول فرص التشغيل ببادرة من شركة “توي” وبالتعاون مع جامعة سوسة، أن شركة “توي”، التي تعدّ من أكبر شركات الترفية والسياحة والسفر في العالم، حقّقت بتونس خلال الموسم المنقضي نفس الأرقام التي حققتها في السنة المرجعية 2019، وقد خصّصت بالنسبة للموسم السياحي الجديد ما لا يقل عن 50 الف مقعد إضافي على متن رحلات نحو الوجهة التونسية لاسيما لفائدة سياح السوق البريطانية الذين ابدوا رغبة كبيرة للسفر والسياحة ببلادنا.

وأشار، في هذا السياق، بالخصوص، الى ان شركة “توي” وضعت 16 طائرة تابعة لأسطولها على ذمّة رحلات أسبوعية نحو الوجهة التونسية انطلاقا من المطارات البريطانية، وكذلك 7 طائرات لنقل السياح البلجيكيين الى تونس وذلك بداية من الأسبوع القادم، الى جانب برمجة 12 ناقلة بحرية سياحية.

وأبرز أنّ الحجوزات بالنزل التونسية انطلقت هذه السنة بصفة مبكرة ، ما دفع بعدد من المؤسسات الفندقية إلى الإعلان امتلاءها بالكامل وتخطي طاقة استيعابها القصوى لاسيما في سوسة والحمامات وجربة.

يذكر أن شركة ” توي” تمثّل أكبر مجمع عالمي في مجال السياحة والأسفار، ويضم عددا هاما من متعهدي الأسفار، و1600 وكالة أسفار، وقرابة 400 نزل، و6 شركات طيران بقرابة 150 طائرة و18 باخرة.