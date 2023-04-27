بعد تعذر التحقيق مع الغنوشي في قضية اغتيال بلعيد: محمد جمهور يكشف معطيات خطيرة..#خبر_عاجل

اكد رئيس اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) محمد جمور أنه كان من المقرر الاستماع إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمس لدى فرقة مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بقضية اغتيال شكري بلعيد إلا أنه أعلن مقاطعته لكل الاستدعاءات التي قد تصله والتي تتعلق بجلسات استنطاق أو تحقيق

وأوضح جمور، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الخميس أن الوطد رفع شكاية منذ فيفري 2023 ضد الغنوشي وابنه معاذ الغنوشي وحارسه الشخصي عبده ذي الجلال والإكرام وعلي العريض ومصطفى خذر وكل من عسى أن يكشف عنه البحث في علاقة باغتيال شكري بلعيد.

وكشف أن عبده ذي الجلال والإكرام كان له علاقة بالمتهم الرئيسي في قضية اغتيال شكري بلعيد كمال القضقاضي حيث دربه على استعمال السلاح بجهة دوز لافتا إلى أنه وقع تهريب عبده ذي الجلال والإكرام إلى خارج أرض الوطن، حسب قوله.

وأفاد رئيس اللجنة المركزية لحزب الوطد بأنه “تم حجز وثائق خطيرة جدا لوزارة الداخلية تهم أمن تونس بحوزة مصطفى خذر والتي تكشف عن عملية اختراق كبيرة للوزارة” مشيرا إلى أن “مصطفى خذر هو أحد العناصر الأساسية في الجهاز السري لحركة النهضة وله علاقة بكمال القضقاضي وعبد الكريم الهاروني”.

وأكد محمد جمور أن شكري بلعيد كان محل متابعة ورصد من طرف العناصر التي يشرف عليها مصطفى خذر مذكرا بأن بلعيد تقدم بشكوى إلى عمادة المحامين قبل اغتياله.

وشدّد على أن اغتيال بلعيد والبراهمي يعود إلى جوان 2012 لافتا إلى أن راشد الغنوشي يتحكم في الجهاز المسؤول عن اغتيالهما، وفق تأكيده.