الكرواتي مودريتش يبلغ بيريز بقرار رفضه الالتحاق بالبطولة السعودية

ابلغ الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم قرار رفضه للعرض المغري الذي تقدمت به احد الاندية السعودية لرئيس النادي فلورنتينو بيريز حسب ما افادت تقارير صحفية اليوم الخميس.

وكشفت صحفية “آس” الإسبانية عن كواليس لقاء الكرواتي لوكا مودريتش مع رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

وكان مودريتش قد تلقى عرضا مغريا من أحد أندية البطولة السعودية مقابل 50 مليون يورو لموسمين.

وبحسب الصحيفة، فإن مودريتش أوضح لبيريز استعداده لرفض هذا العرض من أجل البقاء في ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز يقدر موقف مودريتش وسيعرض عليه البقاء لموسم آخر مع الفريق الملكي.

وشارك مودريتش في 44 مباراة بقميص ريال مدريد هذا الموسم في مختلف المسابقات وساهم في تسجيل 12 هدفا ولازال قادرا على إحداث الفارق بقميص “الميرنغي”.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.