النجم الساحلي يصدر بيان ناري ويرد..

أكد النجم الرياضي الساحلي في بلاغ نشر منذ قليل على الصفحة الرسمية للنادي ان الفريق قد حضر منذ قليل في اجتماع الرابطة وهو متمسك بحقه القانوني حسب ما تنص عليه القوانين.

كما أكد انه لايقبل دروسا من أحد خاصة في هذا المجال والترفع وعدم استعمال البيادق الماجورة واتباع منطق الفوضى.

وفي ما يلي نص البيان:

يعلم فريق النجم الرياضي الساحلي جماهيره خاصة و كافة الجماهير الرياضية عامة أنه قد حضر اجتماع الرابطة الوطنية لكرة القدم المنعقد اليوم الخميس 27 أفريل بطلب منه حيث مثله صلب الاجتماع عضوين من الهيئة المديرة و ذلك بعد أحداث مقابلة الجولة الأخيرة التي جمعته بفريق الترجي الرياضي التونسي يوم الثلاثاء 25 أفريل بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس وما ترتب عن هذه الاحداث من بلاغات و تقارير رسمية صادرة عن وزارة الداخلية وحكم المباراة.

وحيث قام ممثلي الفريق عند حضورهما بالتأكيد على ان النجم الرياضي الساحلي متشبث بحقوقه كاملة وبتطبيق القانون على الجميع و ان فريق النجم الرياضي الساحلي يؤمن بدولة القانون و المؤسسات و لا يقبل دروسا من أحد في هذا المجال بالذات ويترفع عن إتباع منهج الفوضى واستعمال البيادق المأجورة، كما انه يهيب بجماهيره ولاعبيه ومسؤوليه بالنأي بانفسهم عن النزول الى المستويات المنحطة وبالبقاء مخلصين مؤمنين برسالة المؤسسين وهي الذود على ألوان النادي فوق الميدان والدفاع عنه داخل الأطر القانونية الى آخر رمق في كل الأوقات ومهما كانت الخصوم.

كما أكد ممثلا النادي لأعضاء الرابطة الوطنية أنه قد ورد في تقرير حكم المباراة اعتداء ماديا جسديا من اللاعب رقم 19 من فريق الترجي الرياضي التونسي على نائب رئيس فريق النجم الرياضي الساحلي المسجل على ورقة التحكيم وهو ما ينجر عنه آليا الايقاف الفوري عن النشاط لللاعب المذكور و معاقبته ب24 شهرا و خطية مالية ب20000 دينار مع تطبيق مقتضيات الفصل 56 حسب ما تنص عليه حرفيا المجلة التأديبية.

كما أكد فريق دفاع النجم الرياضي الساحلي من جهة أخرى أنه وبعد توثيقه لبلاغ وزارة الداخلية الصادر على الصفحة الرسمية للوزارة يوم الإربعاء 24 أفريل 2023، فأنه قد طلب بصفة رسمية من الرابطة المحترفة لكرة القدم، في صورة عدم اعتمادها للبلاغ الرسمي لوزارة الداخلية، بتقديم مطلب رسمي للوزارة قصد مدها بتقرير أمني للمباراة مثلما هو جاري به العمل في كل المباريات التي تحصل فيها احداث عنف من طرف الجماهير وهو ما اقرت به الوزارة في بلاغها الرسمي المشار إليه، وعليه فإن فريق النجم الرياضي الساحلي يطالب أيضا في هذه الحالة بتطبيق الفصل 56 مثلما استقر عليه توجه الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في كل الملفات المماثلة طيلة هذا الموسم بالذات.

و في هذا السياق يذكّر فريق النجم الرياضي الساحلي انه قد تعرّض في عهود سابقة -لا داعي في الرجوع إليها- إلى مضالم لاتزال راسخة في التاريخ ولن يقبل اليوم أن يقع التلاعب بحقوقه بأي شكل من الأشكال ويضع جميع المؤسسات والهياكل الرسمية أمام مسؤوليتها لاعلاء دولة الحق و القانون.

ان لفريق النجم الرياضي الساحلي و لرئيسه ومسؤوليه اعتقاد راسخ أن تونس دولة يعلو فيها القانون فوق الجميع ويطبق فيها على الجميع وأن تونس لديها مؤسسات قوية و لا سلطان عليها غير القانون و تحافظ في تعاملاتها على نفس المسافة من الجميع و تنتهج الشفافية والوضوح بعيدا عن منطق الحسابات الضيقة، كما أنه لن يفوت الفرصة للتنويه بالعمل الجبار الذي تقوم به وزارة الداخلية بجميع اطاراتها و أعوانها قصد انجاح التظاهرات الرياضية التي تؤمنها رغم الظروف الصعبة أحيانا.

يؤكد فريق النجم الرياضي الساحلي أنه ليس في خلاف مع اي فريق من الفرق التونسية بما فيها فريق الترجي الرياضي التونسي غير أن ما صدر عن لاعبه رقم 19 و عن فئة من جماهيره من تصرفات مشينة تجاه النجم و رموزه موجب لأقصى العقوبات.

ويذكّر فريق النجم الرياضي الساحلي في نفس السياق، بالترحاب و التكريم الذي خص به رئيسه ومسؤوليه شبان واطارت فريق الترجي الرياضي التونسي بكل وضوح في مركب النادي منذ بضعة اسابيع اثر تألقهم اداءا و نتيجة في دورة دولية نظمها النجم الرياضي الساحلي و استدعى فيها فرق الترجي الرياضي التونسي و النادي الافريقي و النادي الرياضي الصفاقسي من ضمن نوادي اروبية عريقة نزلت ضيفا عليه في مركبه.

ختاما تؤكد الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي انها ستواصل التركيز على المباريات القادمة وعدم إيلاء اي اهتمام للحملات شبه الإعلامية المفضوحة و المخزية المتواترة لأن جميع الفرق التي بلغت مرحلة التتويج معنية بالبطولة وهي حق مشروع لها جميعا، كما تهيب الهيئة بجماهير الفريق بالتحلي دائما وأبدا بمبادئ المسؤولية و الروح الرياضية.