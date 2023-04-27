هذا موعد دربي العاصمة..#خبر_عاجل

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم في بلاغ اليوم الخميس 27 أفريل 2023 عن مواعيد مباريات الجولة السادسة ذهاب من مرحلة التتويج للبطولة المحترفة الأولى.

وستدور المباريات يومي السبت والأحد وفق البرنامج التالي:

السبت 6 ماي 2023:

الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الساحلي // الاتحاد الرياضي ببنقردان (16:00)

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: الاتحاد الرياضي بتطاوين // النادي الرياضي الصفاقسي (16:00)

الأحد 7 ماي 2023:

ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الافريقي // الترجي الرياضي (17:00)

ملعب مصطفى بن جنات: الاتحاد الرياضي المنستيري // الأولمبي الباجي (17:00)