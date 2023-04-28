وزير الخارجية الإيطالي: “من الخطأ الاعتقاد أن تونس يمكن أن تتحول إلى الدنمارك”..

اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني ”أنه لا يمكن اشتراط كل شيء بالإصلاحات”، في إشارة إلى تعليق صندوق النقد الدولي لمفاوضاته مع تونس بعد اتفاق مبدئي يقضي بمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار.

ووفق وكالة آكي الإيطالية، قال تاياني في جلسة استماع مشتركة أمس الخميس أمام لجنتي الشؤون الخارجية للنواب والشيوخ ”من الخطأ الاعتقاد أن تونس يمكن أن تتحول إلى الدنمارك بين عشية وضحاها’، ولكن يجب معالجة المشكلة ككل”.

وأشار إلى أن إيطاليا قررت ”إرسال شريحة أولى من المساعدات بانتظار الإصلاحات’، ملفتا إلى أن موقف بلاده حيال هذه المسألة ‘لا تتفهمه جميع الدول”.

وقال ”حاولت أيضًا شرح ذلك لصندوق النقد الدولي، لأننا نحن الإيطاليون أكثر تفهما للشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وأردف ”لهذا السبب على وجه التحديد، طلبت في الأشهر المقبلة اجتماعا موسعا لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ليشمل (دول) منطقة البحر الأبيض المتوسط”.