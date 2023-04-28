البطولة الاسبانية : فوز إشبيلية وفيا ريال وفالنسيا على بيلباو وإسبانيول وبلد الوليد

فاز إشبيلية على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون رد امس الخميس في الجولة الحادية والثلاثين من البطولة الإسبانية لكرة القدم. وسجل هدف المباراة الوحيد لوكاس أوكامبوس في الدقيقة (90) من ركلة جزاء.

ورفع النادي الأندلسي رصيده إلى (41) نقطة في المركز الحادي عشر، مقابل (46) نقطة لأتلتيك بيلباو في المركز السابع.

وفي الجولة ذاتها، فاز فياريال على ضيفه إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى (50) نقطة في المركز الخامس فيما توقف اسبانيول في المركز التاسع عشر / قبل الأخير/ برصيد (28) نقطة.

كما فاز فالنسيا على بلد الوليد بهدفين مقابل هدف (2-1)، ليرفع رصيده إلى (33) نقطة في المركز السادس عشر، مقابل (35) نقطة لبلد الوليد في المركز الرابع عشر.

ويتصدر برشلونة ترتيب البطولة برصيد (76) نقطة، يليه ريال مدريد في المركز الثاني برصيد (65) نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الثالث.