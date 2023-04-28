بنزرت: انطلاق فعاليات الدورة 17 لمهرجان الربيع يوم غد السبت

تنطلق يوم غد السبت، فعاليات الدورة 17 لمهرجان الربيع، باشكل بمعتمدية تينجة التابعة لولاية بنزرت، على ان تتواصل الى غرة ماي المقبل، وسيتم خلالها تقديم أنشطة وبرامج ترفيهية واستعراضية ومعارض الى جانب عدد من الملتقيات العلمية الهادفة الى تثمين ما يزخر به الفضاء الطبيعي والايكولوجي العالمي “محمية اشكل” من خصوصيات طبيعية وبيئية وسياحية هامة.

ويتضمن برنامج يوم غد تنظيم معرض مفتوح يضم، بفضاء دار الشباب بتينجة، جناحا توثيقيا للدورات السابقة للمهرجان، وجناحا لعرض منتوجات الصناعات التقليدية والحرفية مع تنظيم سهرة للفن الشعبي بساحة المحطة، بالاضافة الى برمجة تنظيم معرض لورشات نباتات الزينة بشارع الحبيب بورقيبة الذي سينتظم به ايضا احتفال شعبي سيجمع بين الفرق الشعبية والفولكلورية والماجورات والعربات الرمزية وغيرهم من الفقرات التنشيطية التى سيشترك في تاثيثها شركاء المهرجان من النسيج المنظماتي والجمعياتي المحلي والجهوي.

واختارت لجنة التنظيم، ان يكون يوم الاحد، بمثابة يوم مفتوح في الهواء الطلق، سيتم خلاله القيام بجولة على الاقدام وعلى الدراجات الهوائية انطلاقا من مقر المعتمدية وصولا لمحيط محمية اشكل، وتنظيم معرض للصناعات التقليدية والاكلات الشعبية المعروفة بالمنطقة مشفوعة بمسابقات رياضية في الكرة الحديدية والرماية للصيادين والفنون الدفاعية مع تنشيط شبابي وموسيقي بالمناسبة، على ان يختتم اليوم بسهرة الدبكة السورية بفضاء ساحة المحطة .

وخصص اليوم الختامي للمهرجان (يوم الاثنين القادم) للفعاليات العلمية بتنظيم ندوة علمية حول السياحة الايكولوجية والبيئة محورها الأساسي “واقع وافاق محمية اشكل وسبل تثمينها” بفضاء “محمية اشكل”.