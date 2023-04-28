عاجل: تعرّض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار في السودان..

ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، أن طائرة إجلاء تركية من طراز (سي-130) تعرضت إلى إطلاق نار، أثناء اقترابها للهبوط بمطار وادي سيدنا، بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان على صفحته على فيسبوك” أن إطلاق النار تسبب في تضرر خزانات الوقود بالطائرة، وإصابة أحد أفراد طاقمها”، مُضيفًا أن “الطائرة هبطت بسلام في تمام الساعة 25ر7 (بالتوقيت المحلي)، بمطار وادي سيدنا بسلام، وجاري إصلاح الطائرة”.

وحذرت القوات المسلحة السودانية من محاولات لعرقلة جهود الإجلاء، بمثل هذه التصرفات الخطيرة. وكان طرفا الصراع في السودان وهما الجيش وقوات الدعم السريع قد وافقا على وقف لإطلاق النار لمدة 72ساعة في منتصف ليل الخميس / الجمعة وذلك لفتح ممرات إنسانية آمنه للمواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة وتسهيل عمليات الإجلاء.

وكالات