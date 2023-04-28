نابل: 11 نائبا بمجلس نواب الشعب يقاطعون أشغال المجلس الجهوي

قاطع نواب مجلس الشعب الممثلين لولاية نابل، والبالغ عددهم 11 نائبا، صباح اليوم الجمعة، أشغال المجلس الجهوي المنعقد بمقر الولاية، وذلك احتجاجا على رفض الوالية الاصغاء لتدخلات النوّاب المتعلقة بتشكيات ومشاغل المواطنين، وفق ما ذكره النائب عن دائرة الحمامات ياسين مامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وعبّر المصدر ذاته عن استياء النوّاب ممّا وصفوه بـ”تمسك والية نابل، صباح ملاك، بتجاهل الدور الرقابي للنوّاب، ورفضها الإصغاء لمشاغل المواطنين التي تولوا نقلها إلى السلط الجهوية”، مؤكدا رفض النواب للتصرف الأحادي لوالية الجهة.

واعتبر مامي أن النهوض بالجهة وتنفيذ المشاريع المعطلة يستوجب تضافر جهود كافة الأطراف والتناغم بين أعضاء البرلمان والسلطة التنفيذية والمسؤولين الجهويين لخدمة الجهة وأبنائها، وفق تصوّره.

وأعرب النائب عن رفضه إقصاء النواب من عضوية اللجان القطاعية المنبثقة عن المجلس الجهوي رغم أنه تم تبليغ الوالية برغبة النواب المشاركة فيها باعتبار ان تركيبة المجلس الجهوي تضم أعضاء مجلس نواب الشعب.

يذكر أنّ 9 نواب ممثلين لولاية نابل بمجلس نواب الشعب قد قاطعوا بتاريخ الجمعة 14 أفريل الجاري أشغال الدورة العادية الأولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي الذي انعقد بمقر الولاية، وذلك احتجاجا على ما وصفوه برفض الوالية صباح ملاك الدور الرقابي للنواب بالجهة.