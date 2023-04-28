رئيس الجمهورية يفتتح الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة بقصر المعارض بالكرم، على مراسم افتتاح الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب، التي تتواصل فعالياتها إلى يوم 7 ماي القادم تحت شعار “حلق بأجنحة الكتاب”، وتحمل اسم وزير الشؤون الثقافية الأسبق الفقيد البشير بن سلامة.

واستمع رئيس الدولة، إلى النشيد الرسمي بصوت كورال مسرح أوبرا تونس، ثم قام بجولة في عدد من الأجنحة منها بالخصوص جناح وزارة الشؤون الثقافية وجناح دولة العراق ضيف شرف هذه الدورة، إلى جانب أجنحة عدد من الدول المشاركة في المعرض.

واطلع رئيس الجمهورية، مرفوقا بوزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي ووزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني، وكذلك عدد من أعضاء الحكومة وسفراء عدد من الدول المشاركة في المعرض، على مجموعة من المؤلفات والمنشورات المعروضة. كما تحادث مع عدد من الكتّاب والناشرين والعارضين.

وزار رئيس الدولة جناح مؤسسة “كتارا” الثقافية القطرية، ضيف شرف المؤسسات، واطلع على أهم أنشطتها في مجال الكتاب وأهم إصداراتها، كما اطلع على جناح منظمة الامم المتحدة.

وفي جناح المملكة العربية السعودية، زار قيس سعيد مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، حيث أهداه القائمون على الجناح مجموعة من الكتب أبرزها 15 مجلدا بعنوان “العباب الزاخر واللباب الفاخر”، وهو يعتبر موسوعة لغوية تحقق في مفردات الاحاديث النبوية وتوثق مصادرها.

كما شملت جولة رئيس الجمهورية بين أروقة المعرض، أجنحة وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ومركز النشر الجامعي، ووزارة التربية، وعدد من أجنحة دور النشر التونسية والعربية.

وفتح معرض تونس الدولي للكتاب أبوابه للعموم، بعد ظهر اليوم الجمعة بقصر المعارض بالكرم حيث تتواصل أنشطته إلى يوم 7 ماي المقبل.

وتسجّل هذه الدورة مشاركة 279 عارضا من 22 بلدا من ضمنها روسيا وإيطاليا اللّتيْن تشاركان للمرّة الأولى منذ تأسيس هذه التظاهرة سنة 1982.

ويبلغ عدد العارضين التونسيين 128 ويقدمون إصدارات مختلفة إلى جانب 124 عارضا من الدول العربية و24 عارضا أجنبيا فضلا عن 3 أجنحة لمنظمات غير حكومية. وسيقدم هؤلاء العارضون لزوار المعرض ما يُناهز 500 ألف عنوان صادر بداية سنة 2018.

وأعدت لجنة تنظيم هذه الدورة برئاسة الأستاذة الجامعية زهية جويرو برنامجا ثقافيا يضم حوالي 100 نشاط موجه للكهول وما يناهز 300 نشاط موجه للأطفال واليافعين.