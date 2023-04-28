مجلس هيئة الإنتخابات يناقش استعدادات الإدارة التنفيذية لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمة

عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، اجتماعا برئاسة فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة وبمشاركة نائبه محمد نوفل الفريخة وأعضاء مجلس الهيئة، محمد التليلي منصري وماهر الجديدي ومحمود الواعر وبحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة.

وقد تضمّن جدول أعمال هذا الاجتماع عرض استعدادات الإدارة التنفيذية لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمة، على ضوء صدور المرسومين عدد 8 و10 لسنة 2023 وعرض مخرجات اللجان المشتركة بين الهيئة ومؤسسات الدولة حول تحيين السجل الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية وكذلك عرض مشروع الوثيقة التوجيهية الخاصة بإعداد ميزانية الهيئة لسنة 2024.

كما تمت المصادقة على اقتراحات لجنة الشؤون العقارية بالهيئة، باتجاه مزيد الحوكمة في الرصيد العقاري للهيئة والضغط على كلفة الإيجار الخاصة بعدد من مقرات الإدارات الفرعية والمصادقة على صفقة التأمين، فضلا عن المصادقة على إبرام اتفاقية مع المركز الوطني للإعلامية لتسوية وضعية عدد من المعدات الإعلامية التي زال الانتفاع بها والمصادقة على اقتناء منظومة عليسة للتصرف الإلكتروني في الوثائق والمراسلات.

وإلى جانب عرض برنامج الصفقات لسنة 2023، تمت خلال هذه الجلسة المصادقة على التفويت في بعض السيارات الإدارية التي زال الانتفاع بها وأيضا المصادقة على إبرام اتفاقية تعاون مع الهيئة الانتخابية لروسيا الإتحادية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الهيئة الإنتخابية.