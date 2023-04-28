مشعوذ يستغل ضحاياه في ممارسات جنسيّة بحجة “علاجهم”..معطيات وتفاصيل صادمة..

توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية لفرقة الشرطة العدلية بنابل مفادها استغلال شخص في عقده الثالث من العمر حسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لقدرته على علاج الأمراض الروحانية والسحر.

وقد تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة ليتبيّن بعد إجراء جملة من التحريات تعمّد المظنون فيه ممارسة نشاطه بمنزل على وجه الكراء بجهة نابل (بمساعدة إمرأة)، ليقع مداهمته بعد التنسيق مع النيابة العمومية معية مختلف الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بنابل أين تم القبض على المعني ومساعدته رفقة إحدى حريفاته.

وبتفتيش المنزل عُثر على أوراق تعزيم وصور شمسية يستعملها المعني في ممارسة نشاطه المذكور، إضافة إلى تحوّزه على مقاطع فيديو بهاتفه الجوال توثق ممارسات جنسية مع عدد من حريفاته بعد استقطابهن بتعلّة العلاج.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بهما من أجل “الشعوذة والتطبب الروحاني” والأبحاث متواصلة، وفق ما أفادت به الإدارة العامة للأمن الوطني...