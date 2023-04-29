عاجل: أمطار منتظرة بداية من هذا التاريخ..

افاد المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ اليوم السبت بان درجات الحرارة ستشهد انخفاضا نسبيا غدا الاحد 30 افريل 2023 بالشمال، وتتواصل مرتفعة في الوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بامطار مع تساقط البرد باماكن محدودة بعد الظهر بمناطق الوسط ومحليا الشمال الشرقي.

كما يتواصل الانخفاض التدريجي في الحرارة لتعود الى معدلاتها العادية على كامل البلاد، بداية من الاثنين 1 ماي 2023، مع نزول امطار متفرقة ومؤقتا رعدية اخر النهار بالوسط ومحليا الجنوب، ثم تشمل تدريجيا بعض مناطق الشمال اثناء الليل وخلال يوم الثلاثاء 2 ماي 2023.