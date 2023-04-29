أكد تلقيه تهديدات من أمنيين بسبب فيديواته الهزلية: ادارة الحرس تتدخل وتوجه نداء لبشير الغربي..

دعت الإدارة العامـة للحرس الوطني صانع المحتوى بشيـر الغـربي، الى التواصل معها وتقديم كل ما لديه من مؤيدات للتحري في تلقيـه تهديـدات ومضايقـات من أشخاص من بينهم منتميـن للحرس الوطني واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت ذلـك، وذلك جسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم الادارة عبر صفحته على فايسبوك، اليوم السبت.

واوضحت الإدارة العامـة للحرس الوطني أنها عاينت ما نشره بشيـر الغـربي من معلومات متعلقة بالمساس بشخصه وتلقيـه تهديـدات ومضايقـات من أشخاص من بينهم منتميـن للحرس الوطني حسب ذكـره وذلك بسبب ما ينشره من مقاطع فيديو هزليـة وآراء نقدية.

وذكّرت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه يمكـن الإبـلاغ عن أي تجاوزات غير قانونيّـة أو انتهاكات أو سلوك عدواني من خلال الاتصال المباشر بمكتب العلاقة مع المواطن بمقر وزارة الداخلية أو الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينـة أو عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الادارة العامة للحرس.

واضافت انها تضع على ذمة جميع المواطنين رقم موزع الهاتف : 71964000 ، للتواصل مع الجهات المختصة بالتفقديـة العامـة للحرس الوطني.

يذكر ان بشير الغربي كان قد اكد خلال بث مباشر، اول امس الخميس، على صفحته بالفايسبوك، تلقيه رسائل تهديد وهرسلة من اطراف بالحرس الوطني، طيلة الاشهر الاخيرة، معلنا امس في تدوينة، اعتزاله صناعة الفيديوات.