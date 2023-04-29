النيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا على خلفية احتجاجات وأحداث شغب في منطقة اللواتة..

على خلفية احتجاجات وأحداث شغب جدت في منطقة “اللواتة” من معتمدية جبنيانة (ولاية صفاقس)، أذنت النيابة العمومية أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي “ضد كل ما عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتعمّد إضرام النار بمبان ومنقولات على ملك الغير وإعدام مواد إثبات وأشياء مودعة لدى أعوان السلطة العمومية ومحاولة إحراق دفاتر ومسودات تابعة لها والاعتداء المدبّر على الجولان بالطرقات”.

وقال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 والناطق الرسمي باسمها فوزي المصمودي في تصريح ل(وات) أن “أحداث الشغب حصلت من مجموعة أشخاص وتمثلت في غلق الطريق وإضرام النار ببعض المراكب المحجوزة (في عمليات اجتياز الحدود البحرية خارج الأطر القانونية) ومحاولة حرق مركز الحرس البحري وإتلاف وثائقه”.

وأضاف قوله أن “أسباب الأحداث، حسب المحتجين، كانت وفاة شاب الخميس، متأثرا بإصابات تعرض لها بسلاح ناري، بندقية صيد، منذ أيام من أشخاص مجهولين قد يكونوا من منظمي عمليات الاجتياز”، بحسب الأبحاث الأولية.

وأوضح وكيل الجمهورية أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا في موضوع الوفاة يوم حصولها قبل ان تفتح في اليوم الموالي التحقيق في أحداث الشغب.