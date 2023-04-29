5 أرقام قياسية جديدة في درجات الحرارة اليوم..

نشر المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي، قائمة درجات الحرارة المُسجلة اليوم السبت 29 أفريل 2023.

وكشف محرز الغنوشي، أنه تم تسجيل 5 أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة في كل من ولايات باجة بـ37،8 درجة وبنزرت بـ34،7 درجة وجندوبة بـ37،8 درجة وسليانة بـ36،4 درجة وتالة بـ32،4 درجة.

يُشار إلى أن المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ سابق اليوم، أفاد بأن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا نسبيا غدا الأحد 30 افريل بالشمال، وتتواصل مرتفعة في الوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة بعد الظهر بمناطق الوسط ومحليا الشمال الشرقي.

كما يتواصل الانخفاض التدريجي في الحرارة لتعود إلى معدلاتها العادية على كامل البلاد، بداية من الاثنين 1 ماي 2023.