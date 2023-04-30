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حادث انقلاب حافلة بالحمامات..حصيلة محينة للاصابات..#خبر_عاجل

2023/04/30 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اكد العميد معز بوتريعة المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية اصابة 24 شخصا في حادث انقلاب حافلة كانت تقل الجمعية الرياضية النسائية بالشابة للوسطيات صباح اليوم الاحد باتجاه مدينة الحمامات لخوض مقابلة لحساب الدور ربع النهائي للبطولة الوطنية لكرة اليد مع الجمعية النسائية بالحمامات وذلك على مستوى الطريق السيارة سوسة-تونس.

واوضح بوتريعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الحادث جد في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا على مستوى النقطة الكيلومترية 81 بين النفيضة وسيدي خليفة. وبين ان الاصابات تفاوتت بين كسور ورضوض دون ان تكتسي اي خطورة وقد تم نقل المصابين الى المستشفي الجامعي بسهلول والمستشفى المحلي بكل من النفيضة وبوفيشة.

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