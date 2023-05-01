أجر أدنى 1200 دينار..؟!

دعا الأمين العام لحزب العمال حمّة الهمامي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إلى المطالبة بأجر أدني بـ1200د.

وقال الهمامي اليوم على “الجوهرة أف أم”: ” الأجر الأدنى المضمون والمقدّر بـ459.264 دينارا، ‘زهيد للغاية” في ظل تواصل لهيب الاسعار..الاتحاد العام التونسي للشغل مقصّر والخدّام لازمو يلقى كيفاش يتنفس”.

وفي سياق متصل، اعتبر الأمين العام لحزب العمال، أن اتحاد الشغل مستهدف مثله مثل بقية الأحزاب السياسية قائلا: “يا طبوبي ويا نقابيين التردّد لا..دافعوا على الاتحاد بظوافركم وسنيكم.. راهو قيس سعيّد جايكم جايكم”.