رغم رفض الرئيس: الطبوبي يتمسك بمبادرة الحوار ويكشف..#خبر_عاجل

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء انه تم تغيير اسم مبادرة الحوار التي اطلقها الاتحاد بمعية عمادة المحامين التونسيين و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” “و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية” و التي كانت تحمل عنوان مبادرة “الإنقاذ الوطني” الى مبادرة “تونس المستقبل”.

كما اكد الطبوبي إصرار الاتحاد و الأطراف المشاركة في مبادرة “تونس المستقبل” على التقدم بها الى رئيس الجمهورية قيس سعيد رغم كل ما قاله و ما لمّح اليه بشانها، قائلا” درونا ان نثابر و ان نصرّ…سنتقدم بالمبادرة الى الرئيس حتى يقرأ مضامينها و من ثم لكل حادث حديث” وفق ما نقله راديو ديوان اف ام.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سبق وان اكد في تصريحات سابقة رفضه لمبادرة الحوار التي اطلقتها منظمات المجتمع المدني متسائلا عن الجدوى منها في ظل وجود برلمان منتخب وفق تعبيره.