جريمة قتل مروعة تهز غار دماء..

اهتزت غار دماء اليوم الإثنين غرّة ماي 2023، على جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها عجوز سبعينية حيث عثر على جثّتها بمنزلها الكائن بمنطقة “مام وشتاتة”، من معتمدية غار الدماء التابعة لولاية جندوبة، فيما عُثر على وزوجها في حالة حرجة، بعد تعرّضهما إلى اعتداء من قبل مجهولين.

وبحضور ممثل النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة، تمّت معاينة جثة الهالكة ونقلها إلى المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي.

كما تمّ نقل الزوج، وهو الثمانيني، إلى المستشفى المحلّي بغار الدماء، بعد تعرّضه لاعتداء تسبّب في إصابته بجروح بليغة على مستوى الرأس.

وحسب التحقيق الأوّلي الذي أذنت النيابة العمومية بفتحه، فإنّ سبب الحادثة هو محاولة سرقة من قبل مجهولين تنقلوا إلى المنزل الكائن بأرياف معتمدية غار الدماء. هذا في انتظار ما ستكشفه نتائج التحقيق وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.