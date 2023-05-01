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قضية جديدة ضد عبير موسي..#خبر_عاجل

2023/05/01 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

نفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قطعيا وأكدت رفضها المطلق لكل ما قدمته عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر من مغالطات وهرسلة وتشويه بحق النقابة وعدد من الصحفيين والصحفيات المذكورين في فيديو قامت بنشره.
واعتبرت أن ما قدمته عبير موسي من مغالطات، ومن وراءها مجموعة مخبرين سابقين وحاليين متخصصين في التضليل والتطبيل والدعاية النوفمبرية، سيكون محل تتبعات قضائية من قبل نقابة الصحفيين.
وذكرت النقابة التزامها بالعمل ضمن هياكل إقليمية ودولية للصحفيين معلومة للجميع أهمها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الافريقي للصحفيين، ولا علاقة تربط النقابة ولا رئيسها بالشبكة المذكورة ولا صحة لما تروجه رئيسة الحزب الدستوري الحر وجماعتها

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