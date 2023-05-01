عاجل/من بينهم 12 طفلا: هذا ما تقرر في حق الموقوفين في أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبايل..

قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس القاضي عمر حنين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الاثنين، انه تم التمديد في اجال الاحتفاظ بـ66 متهما على خلفية الأحداث التي شهدها ملعب رادس اول امس السبت بمناسبة مباراة اياب الدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا بين الترجي الرياض التونسي و فريق شبيبة القبائل الجزائري.

وذكر انه من بين الموقوفين 12 طفلا تتراوح اعمارهم بين 16 و17 سنة.

واضاف القاضي عمر حنين انه تم تعهيد الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني للبحث في ملابسات احداث الشغب والعنف التي شهدها ملعب رادس أول أمس السبت خلال مباراة الترجي الرياضي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري من اجل تهم تكوين وفاق اجرامي للاعتداء على الاملاك والاشخاص واضرام النار مبينا في ذات الصدد انه تم تسجيل 6 محاضر تعلقت بمسك سلاح ابيض بدون رخصة وتدليس بطاقات دخول للملعب وحيازة مادة مخدرة .

وكشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس انه تم كذلك القاء القبض على المشتبه به في استعمال المنشار الكهربائي الذي تم استعماله بعد خلع المستودع التابع لادارة الحي الوطني الرياضي بملعب حمادي العقربي برادس وإخراج جزء من المعدات المخزّنة داخله ومن بينها آلة منشار كهربائي وعجلة مطّاطية كبيرة الحجم تابعة لجرّار تم اشعالها لاحقا بأحد مداخل الملعب .

يذكر ان مباراة اياب الدور ربع النهائي لكاس ارابطة ابطال افريقيا التي تعادل فيها الترجي التونسي مع فريق شبيبة القبائل الجزائرية شهدت احداث شغب في فترة ما بين شوطي المقابلة تسببت في تاخيرانطلاق شوطها الثاني بقرابة 40 دقيقة قبل ان تتم السيطرة على الموقف ويتم استئناف اللعب.