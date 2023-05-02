انتقالات : برشلونة يسعى للتعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها

تسعى ادارة نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم للتعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها, جناح نادي كريستال بالاس, في الصيف المقبل, حسب ما افادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء.

وبدأ نادي برشلونة مؤخرا البحث عن اللاعبين المميزين الذين تنتهي عقودهم خلال أشهر قليلة, من أجل ضمهم مجانا. وقد أبرم أكثر من صفقة على هذا النحو, مثل فرانك كيسي وأندرياس كريستينسن.

وبحسب صحيفة “تيليغراف” البريطانية, فإن برشلونة مهتم بالتعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها, جناح نادي كريستال بالاس. وينتهي عقد زاها مع ناديه, بنهاية الموسم الجاري, دون توصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وأضافت الصحيفة, أن برشلونة في حالة الاستقرار على ضم زاها, سيدخل في منافسة شرسة مع أندية يوفنتوس وآرسنال وتشيلسي. وينتظر برشلونة قرار رابطة الليغا بشأن خطة الجدوى المتعلقة بتخفيض فاتورة الأجور, من أجل عقد صفقات جديدة لا تدخل النادي في دوامة “اللعب النظيف”.